Jillian Lauren, escritora e esposa de baixista do Weezer, é baleada e presa nos EUA

Acusada de tentativa de homicídio, Jillian Lauren foi liberada após o pagamento de US$ 1 milhão de fiança, na noite de quarta-feira, 9. Ela não tinha nenhuma relação com os suspeitos que estavam sendo procurados pela polícia inicialmente.

Autora dos livros Some Girls: My Life in a Harem (2010) e Everything You Ever Wanted (2015), Lauren também se destacou nos últimos anos por suas investigações sobre o serial killer Samuel Little. O trabalho rendeu o livro Behold the Monster e a série documental Confronting a Serial Killer, da plataforma Starz.

Até o momento, Jillian Lauren e Scott Shriner não se pronunciaram publicamente sobre o caso. A apresentação do Weezer no Coachella segue confirmada.