A volta à corrida e a volta aos bons livros sobre corrida (que são raros)

Em janeiro, resolvi voltar a levar a coisa mais a sério. O peso baixou um pouco e já rolou uma prova de 15 quilômetros —com um sofrimento desnecessário, consequência de uma largada com ritmo mais forte do que o razoável. Nessa nova escalada rumo aos 21K, voltei a me cercar de corrida: ver vídeos, ouvir podcasts, pensar em treinos diferentes, sonhar com provas como a Meia das Cataratas. Embalado, garanti a inscrição para a SP City e a Volta da Pampulha.

É evidente: os livros entram nesse processo. No entanto, não é tarefa das mais fáceis achar bons livros de corrida. O que predomina é uma mistura de tecnicismo com autoajuda, papagaiadas motivacionais sobre performance, rendimento e outras chatices. Evolução na corrida, maratona perfeita, corrida ideal...

Muita história de superação e pouca coisa de fato bem escrita. Muita gente com algo a ensinar sem se preocupar com o acabamento estético do texto. Meras dicas e informações eu encontro por aí, quero algo prazeroso de se ler.

Há, porém, aqueles que merecem um lugar na minha biblioteca.

"Divórcio", de Ricardo Lísias (Alfaguara), não é um romance sobre corrida, longe disso, mas lembro bem de como o esporte ocupa um espaço importante na trama. Dois tão óbvios quanto valiosos são "Correr", de Drauzio Varella (Companhia das Letras), e "Do que Eu Falo Quando Falo de Corrida", do japonês Haruki Murakami, escritores de respeito que também são corredores. Nessa linha, preciso ir atrás do que Joyce Carol Oates escreveu sobre o assunto.

Nosso autor mais prolífico na área, acho, é o colega jornalista Sérgio Xavier Filho, maratonista de longa data. Do que li dele, gosto bastante de "Boston - A Mais Longa das Maratonas" (Arquipélago), sobre todo o empenho até alcançar o índice para correr a prova mais badalada do mundo. Foi ao Sérgio que recorri nessa minha retomada.