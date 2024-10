Polícia suspeita que Liam Payne usou droga potente apelidada de 'cristal'

No entanto, apenas o resultado do exame toxicológico pode afirmar o que Liam usou. Até a divulgação do laudo, os policiais ressaltam que trabalham apenas com hipóteses. Além disso, enquanto a investigação não é encerrada, a morte é tratada como "suspeita".

Indícios de uso de drogas foram encontrados no quarto do cantor. No dia da morte, jornais argentinos divulgaram fotos do quarto de hotel destruído. Havia uma garrafa de champanhe e uma de whisky, ambas pela metade. Além disso, comprimidos, um pó branco, fragmentos de latas queimadas (que teriam sido utilizadas para fumar a droga), papel alumínio e um isqueiro.

Así encontraron la habitación del hotel desde donde cayó Liam Payne, el excantante de One Direction https://t.co/n86SzPv8jN pic.twitter.com/05enYom8BE -- LA NACION (@LANACION) October 17, 2024

As autoridades também procuram a pessoa que teria fornecido drogas ao cantor. De acordo com a lei argentina, essa pessoa poderá ser indiciada por fornecimento de entorpecentes e facilitação de um local para o consumo. O celular de Liam foi apreendido e passa por perícia — as mensagens que ele enviou nos momentos anteriores à morte podem ajudar na investigação.

Morre Liam Payne