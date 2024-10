Jornais argentinos divulgam fotos de quarto de Liam Payne destruído; veja

Fotos do quarto de hotel onde Liam Payne estava hospedado quando morreu nesta quarta (16) foram divulgadas pela imprensa argentina.

O que aconteceu

O jornal La Nación divulgou fotos do cômodo. Nas imagens, o ambiente aparece em mau estado e com uma TV quebrada. O Clarín também publicou as imagens.

Algumas substâncias foram registradas no local. As fotos mostram um pó branco espalhado. Ainda não há confirmação se o elemento seria cocaína.