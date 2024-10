Liam Payne desistiu de reabilitação após dois dias internado em julho

Liam teria passado a tomar um sedativo para tratar os sintomas da abstinência. Segundo fontes, o músico não participou de atividades com os outros internados e passou os dois dias quase sem deixar o quarto.

A "família e a equipe dele fizeram tudo o que podiam", disse uma fonte. "Liam era amado, adorado, incrivelmente talentoso. Mas simplesmente não conseguia derrotar seus demônios".

Familiares chegaram a esconder as chaves do carro para que ele não dirigisse. "A situação ficou tão ruim no ano passado que a equipe dele implorou para que ele não dirigisse, era muito perigoso. Entes queridos esconderam as chaves, mas ele simplesmente comprou outro carro. Há algum consolo porque eles sabem que ele tinha consciência do quanto todos estavam torcendo por ele."

Morre Liam Payne

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.