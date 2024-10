Liam Payne pode ter tido ajuda de funcionário de hotel para comprar drogas

Liam Payne teria tido ajuda de um funcionário do hotel onde estava hospedado quando morreu para conseguir drogas.

O que aconteceu

O cantor teria tido acesso a drogas graças a um funcionário. Segundo a revista People, promotores do caso acreditam que o britânico teria tido ajuda para adquirir as substâncias ilegais."Parece haver evidências de que um funcionário do hotel forneceu as drogas para Payne. Uma acusação por distribuição de drogas poderá ocorrer em breve", disse a fonte do veículo, cuja identidade foi mantida sob sigilo.

Uma investigação sobre quem forneceu drogas a Payne antes dele morrer estaria sendo feita, ainda de acordo com a People. Substâncias ilícitas foram encontradas no quarto onde Payne estava hospedado antes de cair do terceiro andar. A investigação também visa determinar o potencial envolvimento de terceiros na morte do cantor.