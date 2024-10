Por que a morte de Liam Payne é tratada como suspeita pelas autoridades?

Apesar de a causa da morte de Liam Payne já ter sido divulgada, as autoridades argentinas ainda tratam o caso como "morte suspeita".

Faltam os resultados dos exames que determinam as substâncias que Liam teria ingerido. Em comunicado divulgado pelo jornal Clarín, o Ministério Público argentino afirma que Liam parecia estar "em um tipo de surto causado pelo abuso de substâncias" na hora da morte. No entanto, é necessário aguardar os laudos histopatológico, bioquímico e toxicológico para atestar essa hipótese.

Com os exames, será possível saber não somente as substâncias, mas também a concentração de cada uma. Foram coletadas amostras do conteúdo do estômago, humor vítreo, bile, swab nasal e urina do cantor.