Anderson Silva revela amor por 'Call of Duty' e desejo de virar personagem

A conversa aconteceu durante uma tarde de correria na Brasil Game Show 2024, mas o atleta estava tranquilo, curtindo a manhã em casa, e até chegou a mostrar seu adorável neto pequeno antes de engatar no papo gamer. Quando começou, porém, se mostrou um fã assíduo da saga, muito além de uma simples parceria de marketing.

Anderson Silva é um caso raro entre fãs de "Call of Duty": seu amor pela saga não está no frenético e ridiculamente popular modo multiplayer online, mas sim nas campanhas para um jogador, que frequentemente são vistas como descartáveis por quem prefere só trocar tiros com outros jogadores na internet.

Sempre joguei e gostei muito de jogos, principalmente os de história. 'Call of Duty' são os meus favoritos porque as campanhas são muito legais. As histórias dos jogos me dão bastante inspiração para escrever. São histórias incríveis que sempre deixam uma mensagem bacana, para pensarmos e refletirmos sobre. Sou muito fã, sou suspeito para falar.

Anderson Silva é uma figura tão única na comunidade de fãs da saga que até seu título favorito da franquia é curioso. "Todos são incríveis, desde o primeiro, mas o meu favorito é 'Call of Duty: Ghosts'", disse, com um enorme sorriso no rosto. Por curiosidade, o game de 2013 é um dos mais odiados pelos fãs, com avaliação média de 4.3/10 pelos usuários do Metacritic.

O ex-lutador não se importa, e logo começou uma apaixonada argumentação por uma continuação, já que o original deixa um enorme gancho narrativo, que não foi retomado em mais de uma década: