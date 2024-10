BGS 2024: Shota Nakama elogia brasileiros e comenta nome que virou meme

Sonic Frontiers Imagem: Divulgação/Sega

Perguntado sobre sua música favorita de Sonic, Shota pensou um pouco antes de apontar "His World", tema do controverso "Sonic the Hedgehog (2006)": "Eu amo a música, e o arranjo feito para o show ficou muito bom", disse. O artista também citou "Break Through It All" e "I'm Here", de "Sonic Frontiers", como outras músicas estimadas por ele.

Shota e o Brasil

Shota Nakama é um velho conhecido do público gamer brasileiro, tendo visitado nosso país diversas vezes desde 2018. O artista foi destaque até da edição virtual da BGS, realizada durante a pandemia de covid-19.

E o músico considera que a energia do público brasileiro é especial: "É como se estivéssemos em uma partida de futebol. As pessoas estão muito felizes, e é uma alegria muito genuína, me sinto muito bem vindo".