Mafioso pirata, Lady Gaga e Sonic trevoso: o que bombou na BGS 2024?

Os visitantes subiam no palco e tinham a chance de performar as danças segurando um joycon ou então se aventurar por conta própria no chão seguindo os indicativos do telão, o importante era fazer com fidelidade os passos de músicas como "Applause" de Lady Gaga. E como tocou as músicas de nossa Arlequina! Embora houvesse disponível um grande catálogo de músicas, as mais tocadas eram as faixas da cantora, como "Poker Face".

"Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii"

Outro destaque com longas filas era o game "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii", atração no estande da SEGA. Anunciado recentemente na Tokyo Game Show, o jogo é um spin-off de "Like a Dragon" e tem como protagonista Goro Majima.

Os fãs dos mafiosos do Havaí puderam experimentar uma demo que apresenta o combate do jogo, dessa vez mais próximo dos games "Yakuza", e alguns minigames estavam disponíveis, como o de corrida de kart, entrega de comida por aplicativo e o tradicional karaokê. Esse jogo promete ser um bom tira-gosto enquanto a SEGA não se movimenta para um terceiro "Like a Dragon" no estilo RPG.

"The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" e "Super Mario Party Jamboree"