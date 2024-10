BGS 2024: Shota Nakama é meme Brasil com nome japonês inusitado

Shota Nakama se tornou queridinho entre os gamers brasileiros e é um dos principais convidados da BGS 2024. Não apenas por seu trabalho como compositor de músicas para jogos, mas pela sonoridade de seu nome, que virou meme no Brasil.

Quem é Shota Nakama

Um dos principais nomes no que diz respeito à composição de músicas para games. Ele é o criador da Video Game Orchestra, projeto formado por 28 músicos e que introduziu o conceito de apresentações realizadas com orquestra e banda de rock, com versões instrumentais de músicas populares de jogos.

Com a Video Game Orchestra, Nakama já fez turnê por todas as partes do mundo, passando por Estados Unidos, Canadá e Europa. Entre as versões repaginadas com a orquestra estão temas de jogos como "Devil May Cry", "Metal Gear Solid" e "Final Fantasy".