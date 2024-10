BGS 2024: Os jogos essencias para ver no evento

A Nintendo tem um dos principais estandes do evento, repleto de títulos recém-lançados para o Nintendo Switch, como The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, mas também o inédito Super Mario Party Jamboree, que só será lançado na próxima semana, em 17 de outubro.

O estande conta com diversas estações para até quatro jogadores, com 15 opções de minigames para competir com os amigos ou apenas disputar com outros visitantes. Outro título inédito é Just Dance 2025, para quem quiser dançar hits do pop no palco do estande.

Path of the Exile 2

Path of the Exile 2 Imagem: Divulgação

A sequência do RPG de ação chegou com tudo ao evento. O game da Nova Zelândia, que é uma homenagem às aventuras macabras de Diablo, ocupa um enorme estande, com diversos computadores rodando a inédita continuação. Para quem não domina o teclado e o mouse, é possível jogar no sofá em até dois players, com controles de PlayStation.

É uma das demonstrações mais generosas do evento, permitindo 30 minutos de jogo para os visitantes criarem um personagem e sair explorando cenários decadentes, infestados de monstros e criaturas. Inteiramente gratuito, Path of the Exile 2 chega ao PC em 17 de novembro.