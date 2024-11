BGS 2025: feira anuncia Ingressos com 45% de desconto na Black Friday

Edição 2024

Brasil Game Show no Expo Center Norte, em São Paulo Imagem: Marcelo Justo/UOL

A 15ª edição da Brasil Game Show aconteceu em outubro de 2024. Em conversa com Splash, executivos da área exaltaram o evento e o mercado brasileiro.

O evento divertiu, recebeu grande volume de público animado e apresentou alguns títulos que só podiam ser jogados por lá. Entre eles estão RPG macabro "Path of Exile 2" e o game de luta "Fatal Fury: City of the Wolves".

Fãs também se encontraram com personalidades dos games. Entre eles Roger Clark, voz de Arthur Morgan em "Red Dead Redemption 2", A japonesa Ikumi Nakamura, desenvolvedora de games cult como "Okami", "Bayonetta", "The Evil Within" e mais.

Apesar de alguns problemas, os executivos estrangeiros da indústria de games rasgaram elogios ao evento e ao público brasileiro. "Tem sido superacolhedor", falou a Splash o português Bruno Nunes, diretor de arte de "Dune: Awakening".