Liam Payne adiou lançamento de novo álbum antes de morrer; saiba o motivo

Lyan Payne, encontrado morto nesta quarta-feira (16), aos 31 anos, adiou o lançamento de seu segundo álbum solo antes da tragédia. O cantor caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

O que aconteceu

Em março deste ano, o ex-integrante do One Direction adiou o lançamento de seu segundo álbum solo.

Ele enfrentou dificuldades, pois a canção lançada não teve o desempenho comercial desejado. De acordo com a revista NME, "Teardrops" não conseguiu entrar no top 30 das músicas mais ouvidas no Reino Unido, atingindo apenas a 43ª posição.