PM desmonta baile funk que teria show de Oruam: 'Problema pessoal comigo'

Nas redes sociais, Oruam reclamou da operação e do cancelamento do show. "Tô boladão. Os caras estão com problema pessoal comigo, não querem deixar meu show rolar, meus bailes, entendeu? Cancelaram meu show no Ap (Cidade de Deus) e na Pedreira... To boladão. Pegou a visão, tropa? [...] Fizeram operação lá na Pedreira só para não ter o show. Mas suave também. Sabe como é. É só uma fase, vai passar", disse.

Oruam é filho de Marcinho VP, traficante preso apontado como um dos principais líderes do Comando Vermelho. Em entrevista recente ao Domingo Espetacular (Record), o músico elogiou o pai. "Ele me ensinou o caminho certo. Sabia que tinha que trabalhar, estudar, seguir o caminho certo É um ótimo pai, um exemplo de pai para mim. Meu tudo", disse.