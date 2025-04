Nos 30 anos do Monsters of Rock, bandas tentam roubar a festa (e a cena)

Ao definir a escalação de um festival musical, qualquer que ele seja, além de tentar um equilíbrio interessante para que os fãs tenham boas opções ao longo do dia, é importante ter pelo menos um headliner forte, daquele tipo que faz a diferença no final, mesmo com o público já cansado.



A experiência de três décadas do Monsters of Rock aqui no Brasil fez com que eles soubessem construir uma programação ao mesmo tempo eclética e qualificada para a festa de 30 anos, que aconteceu neste sábado (19) no Allianz Parque lotado, em São Paulo.

O acerto foi tamanho que muitas bandas estavam mais do que aptas para brigar com Judas Priest e Scorpions pelo cargo de atração principal.

Como foi o festival?

O início dos trabalhos ficou com os finlandeses platinados do Stratovarius — que, se em 2023 foram responsáveis por fechar um dos palcos do recém-inaugurado Summer Breeze Brasil, agora começaram sua apresentação antes do almoço, com o céu ainda azul e um calor inclemente.