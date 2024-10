De Pamela Anderson a Selena Gomez, Britney Spears revela 'crush' em famosas

Britney Spears, 42, confessou ter "crushes" por algumas famosas.

O que aconteceu

"Crush" é uma gíria em inglês que significa ter interesse ou estar apaixonado por alguém. Britney Spears listou as artistas que têm um "crush" e a inspiram em seus stories do Instagram nesta terça-feira (15).

As primeiras listadas pela cantora foram Pamela Anderson, Natalie Portman e Camila Cabello. "Queria compartilhar as mulheres que me inspiram. Pamela Lee Anderson é uma gata clássica e parece ser meiga. Natalie Portman porque sinto que é a pessoa mais legal que conheci, quando estava passeando com o cachorro dela em Nova York e estávamos com a mesma camiseta. Camila Cabello porque ela é muito bonita e me faz gargalhar. Sua personalidade é tão doce e excêntrica, acho saudável ser boba. Eu queria ser mais assim!", explicou.