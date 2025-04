Filho de Gal Costa cria loja com nome da cantora após acordo com viúva

Gabriel Penna Costa prepara o lançamento de uma loja online dedicada à mãe, a cantora Gal Costa (1945-2022).

O projeto começa a ganhar forma meses após o rapaz fechar um acordo com a viúva da artista, a empresária Wilma Petrillo, e colocar um ponto final na disputa pela herança.

A "Loja da Gal", que ainda está em processo de construção, foi registrada no dia 4 de fevereiro de 2025. Conforme apurado por Splash, a ideia do jovem é trabalhar com o seguinte slogan: "Muito mais que uma loja, uma celebração".