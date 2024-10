Liam Payne iniciou carreira no The X-Factor e tinha relação com Brasil

O grupo acabou em 2016, depois de seis anos de atividade. Payne, então, seguiu carreira solo, lançando sucessos como "Strip That Down" e "Familiar".

Relação com o Brasil

Liam Payne teve uma relação próxima com o Brasil. O cantor afirmou, em uma live no Instagram, que durante uma de suas visitas acabou com uma conta de 30 mil libras no bar do hotel, que equivale a mais de R$ 214 mil.

"Minha memória favorita do Brasil foi quando eu acabei com uma conta de 30 mil libras no bar enquanto fazia meus próprios drinques. Eu aprendi a fazer coquetéis para a equipe inteira e, no fim da noite, eu estava tocando como DJ e me deram a conta. Eu fiquei tipo: 'Eu não vou pagar por drinques que eu estava fazendo para outras pessoas'."

"Ninguém da equipe me deu uma gorjeta, e todos foram embora, me deixando com a conta. Então, eu coloquei tudo no quarto de outra pessoa [risos], pulei na piscina esquecendo que eu estava com sapatos muito caros de que eu precisava para o show no dia seguinte e acabei meus sapatos preferidos", acrescentou o artista.

Em 2021, ele voltou ao Brasil para uma festa fechada em Goiânia. Durante a madrugada, vídeos da performance do artista começaram a circular nas redes. Durante o show, no que parecia ser uma festa de aniversário, Liam relembrou os tempos em que atuava no One Direction e cantou músicas do grupo, como "History".