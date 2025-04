Haja perna: Gop Tun Festival encerra com pista quente e diversa

Na parte diurna, DJs como Veraneio e Suelen Mesmo e live PAs de Numa Gama e Valesuchi começaram os preparativos enquanto o público ia chegando.

Quando Eli Iwasa assumiu o palco principal, às 19h, o espaço de dança já estava completamente tomado. Com total domínio da pista, Eli fez um set energético, com músicas certeiras e mixagens precisas, sorrindo como se fosse a coisa mais fácil do mundo.

Público da música eletrônica alternativa desfrutou de um festival com amplo espectro musical no Gop Tun Imagem: Reprodução/Instagram @goptun

O sueco Olof Dreijer, metade da dupla The Knife, emendou batidas de techno e electro, explorando timbres diversos. O inglês Ben UFO, um dos nomes mais aguardados do evento, lotou a pista Supernova, dedicada principalmente ao techno e adjacências. Passeando por sonoridades como breakbeat, techno e garage, fez um som que aliou timbres sombrios com batidas bem suingadas.

Carlos do Complexo, produtor do Rio de Janeiro que mescla estilos como funk, breakbeat e reggaeton, trouxe sua live para a pista "Não Existe", envolvendo o público com levadas realçadas por percussão tocada por bateria humana. Em seguida, a parceria Cashu e Alírio sacudiu os corpos com frequências intensas. Depois, foi a vez do búlgaro Kink provocar pulos e berreiro com sua live de techno visceral.

De volta à Supernova, o pedal do acelerador ficou colado no chão com a sequência techneira de BPMs cada vez mais rápidos, a cargo de Franzisca, Hector Oaks e STFDJ.