Sequestro, aborto: as teorias sobre desaparecimento de Priscila Belfort

A série "Volta Priscila" (Disney+), que estreou esta semana, explora o que pode ter acontecido com Priscila Belfort, desaparecida há mais de 20 anos. A irmã do lutador de MMA Vitor Belfort saiu do trabalho na hora do almoço e nunca mais foi vista. Veja algumas teorias levantadas na série:

Sequestro

A principal linha de investigação foi a de sequestro. Desde o princípio, o desaparecimento de Priscila foi assumido pela DAS (Delegacia Antissequestro).

O criminoso Gerinho foi apontado como suspeito. Em outro sequestro, um refém ouviu Gerinho admitir que sequestrou e "passou" Priscila, ou seja, ele teria assassinado a irmã de Vitor Belfort.