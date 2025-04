Carta a uma jovem escritora: observações a partir do clássico de Rilke

Uma jovem me procura com uma questão urgente que a consome, envia o primeiro conto que escreveu em sua vida, pergunta se tem algum valor, se ela deve continuar se dedicando à escrita. Súbito me vejo em posição bem conhecida por escritores de qualquer tempo, abandono a condição de autor e o trato silencioso com a língua para me fazer conselheiro. Súbito me vejo na posição que Rainer Maria Rilke assumiu melhor do que ninguém, e me sinto tentado a indicar à garota o livro clássico e póstumo desse grandioso alemão, suas "Cartas a um jovem poeta". Mas não tenho certeza se é o que devo fazer, não tenho certeza.

O livro de Rilke traz o conselho mais aterrorizante que um escritor pode receber, o mais devastador quando se hesita diante da página, quando se vive alguma incerteza. Eis sua passagem mais célebre, evocada a cada vez: "Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo, ninguém. Há apenas um meio. Volte-se para si mesmo. Investigue o motivo que o impele a escrever; comprove se ele estende as raízes até o ponto mais profundo do seu coração, confesse a si mesmo se morreria caso fosse proibido de escrever. Sobretudo isto: pergunte-se na hora mais silenciosa da madrugada: preciso escrever?" Ora, essa talvez seja a única passagem insincera num texto que prima pela franqueza. Ninguém jamais morreu de abstinência literária, esse quadro clínico a medicina não descreveu. A escrita nunca foi caso de vida ou morte, e todo jovem o deveria saber.

Ainda assim, ressalvado esse arroubo romântico do poeta, todo o restante de sua carta primeira é de grande perfeição, devendo ser lido com atenção plena. Ali Rilke defende com firmeza que um autor não espere com ansiedade o olhar dos outros, não cobice tanto o reconhecimento alheio, não lamente um possível desdém. A literatura não vive nesses arredores, vive dentro do sujeito e aguarda para ser expressa. "Procure, como o primeiro homem, dizer o que vê e vivencia e ama e perde", ele aconselha, e eu emendo à jovem contista que o faça da mesma maneira, como a primeira mulher. "Descreva suas tristezas e desejos, os pensamentos passageiros e a crença em alguma beleza - descreva tudo isso com sinceridade íntima, serena, paciente."