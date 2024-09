Com cenas raras, doc de Priscila Belfort reflete agonia da família até hoje

A nova série documentário "Volta, Priscila" (Disney+) instiga a curiosidade sobre um caso investigativo que completa 20 anos.

Priscila Belfort, irmã do lutador do UFC Vitor Belfort, desapareceu em 2004 após sair para almoçar. "É um sofrimento enorme estar com um familiar desaparecido, mas espero que o caso ainda tenha solução", torce a repórter de Splash Ane Cristina, que já assistiu à obra com lançamento previsto para quarta-feira (25).

Leão Lobo, que cobriu o caso na época, diz que a história é intrigante. "É uma coisa inexplicável. Acho, inclusive, uma falha da polícia brasileira, uma lacuna na história", avalia. "Até o trailer dá uma certa angustia, porque infelizmente, por ser mulher, a gente imagina o pior", completa Yas Fiorelo. "É um caso muito angustiante".