Alerta Pri: veja tecnologia que família Belfort quer implementar no Brasil

A ferramenta chegou a ser implementada no estado do Rio de Janeiro, em 2022, mas só funcionou por três meses. Na época, apenas um caso era disparado ao dia. Segundo a família Belfort, 99% dos casos que tiveram disparos foram solucionados.

O Alerta Pri é inspirado no AMBER Alert, criado nos Estados Unidos em 1996. A ferramenta surgiu após o desaparecimento e homicídio de Amber Hagerman, de 9 anos, no Texas.

Existe um projeto de Amber Alert no Brasil; 12 Estados e o DF fazem parte. São eles: Acre, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O diferencial da ferramenta é que a divulgação de fotos se dá no Instagram e no Facebook, em um raio de 160 quilômetros do desaparecimento.

Relembre o desaparecimento de Priscila Belfort

Priscila atuava como servidora na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro e foi vista pela última vez em 9 de janeiro de 2004, quando saía do trabalho para almoçar com o namorado. Ela nunca chegou ao local combinado. Desde então, boatos e denúncias deram contornos de mistério para a história ainda sem conclusão.

Após dois dias sem ter notícias de Priscila, a família denunciou o desaparecimento à polícia. Não houve nenhum pedido de resgate. O caso ganhou bastante repercussão midiática devido a Vitor, que, na época, despontava na carreira como lutador e estava recém-casado com Joana Prado, a ex-Feiticeira.