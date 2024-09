Francis Ford Coppola: veja 5 filmes do cineasta para assistir no streaming

Do que trata Megalópoles?

O enredo traz um arquiteto vivido por Adam Driver que busca reconstruir a cidade de Nova York de forma idealista, mas que encontra na figura do prefeito seu opositor. E, ainda, há a filha do político com que ele se envolve amorosamente. Paralelo a isso, decisões que precisam ser tomadas a respeito do futuro da humanidade. O elenco é composto por Nathalie Emmanuel, Dustin Hoffman, Shia LaBeouf e Aubrey Plaza.

Confira 5 títulos de Coppola para maratonar:

O Poderoso Chefão 1 (1972): um dos filmes que mais marcou a história do cinema e evidenciou o nome de Coppola trata da família Corleone. Marlon Brando deu vida a Don Vito Corleone. O enredo evidencia os conflitos da máfia italiana e suas disputas por comando nos Estados Unidos. O longa rendeu Oscar a Marlon Brando que, à época, recusou em forma de protesto por conta do tratamento dado a povos indígenas. Ele pediu que a indígena Sacheen Littlefeather subisse ao palco e discursasse sobre os crimes cometidos e recusasse a estatueta em nome dele. O elenco conta com: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton. Disponível na Netflix e Prime Video.

O Poderoso Chefão 2 (1974): o segundo filme da franquia traz Al Pacino como Michael, filho do personagem de Brando. Michael passa a liderar o controle da máfia que começa a nascer como uma empresa. Integram o elenco: Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, John Cazale e Lee Strasberg. Disponível no Paramount+.

O Poderoso Chefão 3 (1990): Michael reflete sobre seus erros na terceira parte da saga. A Ordem de San Sebastian, um dos maiores títulos dados pela Igreja, é concedida a Michael Corleone, após fazer uma doação à Igreja de US$ 100 milhões (R$ 543 mi), em nome da fundação Vito Corleone, da qual Mary (Sofia Coppola), sua filha, é presidenta honorária. O elenco é composto por Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia, Eli Wallach e Joe Mantegna. Em 2020, uma versão reeditada do terceiro filme, "O Poderoso Chefão Desfecho: A Morte De Michael Corleone" trouxe alterações no início e no final da história. Disponível no Paramount+.