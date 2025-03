Maioria dos votantes no Oscar ainda vê só filmes falados em inglês

Entre os pouco mais de dez mil votantes do Oscar, cerca de 2.000 votaram na categoria de filme internacional, explica Flavia Guerra. "É muito pouco. As pessoas ou têm preguiça, ou não têm tempo, ou não têm interesse. Falta uma boa vontade dos votantes".

Búrigo ainda pontua que "Emilia Pérez" era um filme "mais fácil" de ser destacado no Oscar que um filme brasileiro. Para ele, isso acontece justamente por ser falado em inglês e seguir uma cultura mais norte-americana, com atores locais. No entanto, dadas as polêmicas, saiu da mira e abriu espaço para "Ainda Estou Aqui".

Vitória de filmes estrangeiros ainda é difícil

"Ainda Estou Aqui" pode ter vencido o Oscar de melhor filme internacional, mas ainda não trouxe o prêmio de melhor atriz, esperado há anos pelo Brasil.

Flavia Guerra defende que Fernanda Torres entregou uma atuação "mais complexa" que a de Mikey Madison, que venceu o prêmio de melhor atriz no Oscar por "Anora". "Discordo da escolha. Se o Oscar não fosse para Fernanda Torres, Demi Moore é quem merecia."