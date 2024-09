Por que Lady Gaga é a atriz ideal para 'Coringa: Delírio a Dois'

Lady Gaga está apostando todas as fichas em sua estreia como Arlequina em "Coringa: Delírio a Dois". Além do filme, que estreia no dia 3 de outubro, ela também lança nesta sexta-feira (27) o álbum "Harlequin", inspirado na personagem.

Na trama, ela interpreta Harleen Quinzel, ou Lee. Ela é uma fã piromaníaca que conhece o Coringa no Asilo Arkham. Eles dão início a um romance explosivo e musical que revela novas partes de ambos os personagens.

Um dos principais temas da história é a separação entre o personagem e seu alter ego. Após o final do primeiro filme, Arthur Fleck vai a julgamento e no tribunal paira uma dúvida: ele e o Coringa são a mesma pessoa? Quanto controle um tem sobre o outro?