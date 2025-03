Karla Sofía Gascón diz que estava 'chapada' durante cerimônia do Oscar

Karla ainda disse que chegou a passar mal por conta do engano. "De repente, começo a me sentir tonta e acho que é cansaço. Vou para a cama, mas percebo que a intensidade aumenta e começo a me preocupar", disse. Ela relatou que sua pressão caiu e se sentiu estranha.

Apesar do ocorrido, Karla levou tudo com bom humor. "Ainda estou com vertigem, mas agora eu rio. Levei um susto? Ainda bem que minha filha não levou isso para a escola", brincou.