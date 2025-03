Tortura, fúria, dor: como Anitta foi escudo de Larissa em fuga de traumas?

Relação familiar com a mãe, Miriam Machado, também deixou lembranças negativas. Apesar de contar com apoio, Larissa ouvia que seu estilo era diferente do que a matriarca desejava numa filha. "Durante toda a minha infância, eu era tipo invisível dentro de casa. A minha mãe não aceitava muito o meu jeito de ser. Ela achava que eu tinha que ser menos espevitada, falar menos, chamar menos atenção. Ela tava sempre falando isso, que tinha que ser igual ao meu irmão, que sempre foi mais calmo e tranquilo como ela e eu não queria não ser".

Artista, inclusive, crê que Larissa não teria tanto valor se não existisse a persona Anitta. "Se não fosse a minha carreira, as coisas que construí como Anitta, as coisas que eu tenho, as coisas que eu fiz virar na história, no país, na porr* toda, não teria valor nenhum. Porque se não tiver esse a mais, de ter feito tudo isso e ter virado Anitta, é como se fosse indiferente, sabe? Foi assim que foi a minha infância inteira."

Larissa abre o coração sobre as dores na infância Imagem: Divulgação/Netflix

Anitta causa "medo" em pretendentes de Larissa

Larissa volta a se envolver com Pedro Cantelmo ao longo das gravações do documentário para o Netflix. A relação é um misto de novidade pela projeção individual de cada e nostalgia pelo vivido quando tinham idade entre 12 a 13 anos. Fato é que ele consegue acessá-la nas versões em Larissa e Anitta.

Após viver romances midiáticos e casamento relâmpago, Larissa dá voz para Anitta dizer que estar em busca de um amor verdadeiro sem olhar para quem é o pretendente. "Entendi que quando eu gostar de alguém, vou ficar com quem me faz bem. Pode ser o garçom, flanelinha ou o porteiro do prédio que não me interessa. É muito louco isso porque se fosse um homem que pegou uma garota muito linda da roça e o cara é muito lindo e famosão, todo mundo ia falar: 'que legal, né? Ele arrumou uma moça tranquila, da roça, do interior'. Agora, se é uma mulher que pega um cara normal e com trabalho normal, dizem: 'nossa, você tem que pegar um cara do seu nível'. Parece que o cara diz o seu nível e não você."