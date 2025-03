Marcelo Rubens Paiva ganha surpresa em casa após Oscar: 'Nós vamos sorrir'

Marcelo Rubens Paiva, 65, foi surpreendido ao chegar em casa, hoje, em São Paulo.

O que aconteceu

Autor do livro "Ainda Estou Aqui", que inspirou o longa vencedor do Oscar na categoria melhor filme internacional, ganhou uma faixa comemorando o prêmio. "Surpresa na volta para casa", publicou o escritor, no Instagram.

"Nós vamos sorrir. Viva Marcelo e Eunice Paiva", dizia a faixa.