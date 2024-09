Francis Ford Coppola acha que "Megalopolis" supera ideias de filmes comuns

"Quando eu era jovem e fiz 'O Poderoso Chefão', tive que ser como Michael (Corleone), porque eu não tinha poder e tive que ser muito maquiavélico. Quando fiz 'Apocalypse Now', eu estava em uma situação absurda com helicópteros e milhões de dólares toda semana que eu estava pagando, então tive que me tornar um megalomaníaco como (o Coronel) Kurtz. Sabe, sempre me tornei os personagens de meus filmes apenas para sobreviver", acrescentou.

Embora a resposta da imprensa ao filme tenha sido ruim, com uma pontuação baixa de 51% no agregador de críticas Rotten Tomatoes, Driver acredita que "Megalopolis" é um filme que precisa ser visto mais de uma vez para ser realmente absorvido.

"Acho que ele tem pernas e acho que é algo que você quer voltar e pode voltar e extrair algo mais dele", disse Driver. "E ele, sabe, tem um lugar na mente das pessoas como sendo único, o que não acho que muitos filmes possam dizer."