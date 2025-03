Dubladora de 'Bambi' alerta: live action é diferente do que esperamos

A história do filme tem diferenças em relação à animação. "Bambi: Uma Aventura na Floresta" não é inspirado no filme da Disney, e sim no livro publicado por Félix Salten em 1923. E é importante ressaltar: não se trata de uma obra da Disney!

Nos grandes live actions que estão sendo lançados atualmente, os animais falam. Nesse, não. É bem documental, os animais estão sendo animais mesmo. Lhays Macedo

"Uma Aventura na Floresta" é mais parecido com um documentário do Animal Planet do que com o filme de 1942. A nova obra, produzida na França, é dirigida por Michel Fessler, coautor de "A Marcha dos Pinguins".

A dubladora destaca a qualidade estética da obra. "É bem superior ao que a gente imaginaria de um live action", argumenta Lhays, que precisou fazer um tom de voz mais sóbrio para combinar com a obra.

Versão live action de 'Bambi' estreia no dia 6 de março Imagem: Divulgação

Lhays se identificou com o enredo do filme. "Bambi: Uma Aventura na Floresta" foi o seu último trabalho antes do nascimento de seu primeiro filho. Lhays, que realizou o sonho de ser mãe após perder quatro gestações, se emocionou com a história sobre a primeira infância.