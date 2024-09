Afastado pela Disney, Johnny Depp visita hospital vestido de Jack Sparrow

Johnny Depp, 61, voltou a encarnar Jack Sparrow, seu personagem na franquia de cinema "Piratas do Caribe", durante uma visita ao Donostia University Hospital, localizado em San Sebastián, na Espanha.

O que aconteceu

O ator percorreu os quartos da universidade hospitalar e divertiu várias das crianças que estão em tratamento por lá. A própria clínica divulgou, em seu perfil no Facebook, algumas fotos de Depp junto dos pacientes mirins.

Ele passou por San Sebastián para divulgar o filme "Modi - Three Days on the Wing of Madness", do qual é diretor. O longa retrata a luta do pintor italiano Amedeo Modigliani (Riccardo Scamarcio) para preservar suas obras em meio ao início da Primeira Guerra Mundial.