'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 23 a 27/9

Segunda-feira, 23 de setembro

Wanda se recusa a voltar para casa e morar com Shirley. Felipe e Rui aconselham Pedro a se tornar o novo líder dos Luíses. Norma manda Tonico pregar tábuas na porta da biblioteca para impedir a passagem de qualquer aluno. Wanda pede emprego para Goma; o dono da Lolipopus declara que a detetive será assistente do Thomas e que o salário do jovem será dividido com ela. Norma acredita estar perdendo poder no colégio e Elisa lê frases motivadoras pelo celular. Norma avisa o ajudante do seu advogado que deseja o documento para provar que é a única dona do Colégio Interno Rosa dos Ventos.

Terça-feira, 24 de setembro

Pilar e Gabriel desejam estreitar a relação dos alunos com Norma e, por isso, preparam um jantar com as crianças, professores e a diretora. Goma aconselha Wanda a fazer as pazes com Shirley e voltar a ser detetive. Shirley começa a vender curso de detetive, e Wanda descobre, ficando chateada. Pedro libera a entrada de Felipe e Rui na toca dos Luíses, e André flagra Pedro com os rivais. Anna tem um pesadelo envolvendo Paulo e Norma.

Quarta-feira, 25 de setembro

Anna compartilha o sonho com as amigas, que acreditam que Perebadá, a cidade secreta mencionada por Nina, possa ser uma resposta ao sumiço de Paulo. Norma paga o curso de Shirley para Elisa, que fica feliz em aprender com a detetive. André avisa os meninos dos Luíses que Pedro está sendo influenciado por Felipe e Rui, e Pedro aponta falsidade em André. Norma convoca o tribunal escolar para decidir se a biblioteca permanece fechada ou aberta.