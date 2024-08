Após sucesso na Disney, Isabela Souza estreia no SBT elogiando os Abravanel

Isabela Souza é a protagonista adulta de "A Caverna Encantada" Imagem: Edu Rodrigues/Dker Studio

Além da atuação, ela também é cantora com mais de 39 milhões de reproduções em suas músicas no Spotify. Apesar da carreira consolidada nas plataformas de áudio e na TV fechada, a vontade de expandir sua carreira para o público da tv aberta sempre existiu: "Sempre quis estar em uma grande produção nacional, e estar nessa novela que tem um roteiro tão lindo e uma trama tão emocionante é uma honra enorme. Desde pequena acompanho as produções do SBT, e poder estar na emissora todos os dias e conhecer tantas pessoas incríveis tem sido um sonho".

Além da exibição no SBT, "A Caverna Encantada" também está disponível no catálogo do Disney+. Questionada se acredita que sua carreira na Disney foi importante para essa parceria entre as duas empresas, Isabela diz: "Acredito que o que motivou essa parceria entre o SBT e o Disney+ foi a qualidade dos produtos, o SBT sempre entregou bom conteúdo dramatúrgico para todas as idades - mas me sentiria muito lisonjeada se soubesse que os projetos que já fiz para o Disney Channel, e as próximas produções que ainda vão estrear no Disney+, contribuíram de alguma forma".

Com a rotina agitada das gravações de "A Caverna Encantada", Isabela ainda não teve muito contato com Íris Abravanel, a autora da novela, mas é só elogios à família de Silvio Santos: "Ainda não tive muito contato com a família Abravanel, somente nas reuniões de roteiro e eventos do SBT, como a coletiva de imprensa - mas em poucos contatos já ficou claro o quão maravilhosa é essa família. A dona Íris é muito inspiradora, amorosa e simpática".