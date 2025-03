'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 17/3 e 21/3

Segunda-feira, 17 de março

Após retirar o balanço da mãe de Anna da árvore, Lavínia o coloca embaixo do travesseiro de Anna para provocá-la. Gabriel pede ajuda aos meninos para distrair Norma, pegando o livro dela. Lavínia nega ser responsável por colocar o banco do balanço na cama de Anna. Shirley e Wanda procuram outro trabalho para complementar a renda. Norma pede que Gabriel e Pilar terminem o namoro. Gabriel pega emprestado o "Livro de Norminhas" com Lavínia.

Terça-feira, 18 de março

Tonico coloca o pedaço do balanço na parede da biblioteca. Safira comenta com Dodô que o grupo Pequenotts é o passaporte para sua liberdade. Gabriel confronta Norma, dizendo que leu o "Livro de Normas" e que não há nenhuma regra que impeça namorar Pilar fora do colégio. Para arrecadar dinheiro, Shirley e Wanda oferecem a casa para Cristina, Thomas e Fafá usarem como estúdio musical. Gabriel conversa com os meninos e pede desculpas por tê-los usado para conseguir o livro de Norma. Anna, Benjamin, Jane e Nina ouvem um forte ruído vindo de fora da caverna e suspeitam de uma nova criatura.

Quarta-feira, 19 de março

Durante a madrugada, na casa de Shirley e Wanda, Thomas comenta com Cristina sobre o desejo de fugir de Milagres. Isadora entrega um envelope com dinheiro para Norma, com o intuito de pagar as dívidas do colégio, mas Norma debocha da quantidade, que é insuficiente para cobrir a matrícula. César quer que Cristina volte a trabalhar no Bolhas & Bolhas. Em meio à guerra de papel, Felipe comenta com Rui que quer armar uma pegadinha contra Gabriel.