'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 10/3 e 14/3

Segunda-feira, 10 de março

Na Festa da Primavera, Anna, Manu e Isadora pegam Lavínia no flagra tentando quebrar a placa em homenagem à família Salvatore. Assim como as meninas, os meninos do grupo Luíses se apresentam no evento. Jane e Nina descobrem que Felipe e Rui estão sabotando os clientes no tomba-latas. Elisa planeja atacar Pilar, mas acaba sendo alvo do seu próprio plano. Shirley e Wanda detêm Elisa. Cristina canta e encanta a todos com seu talento. Gabriel e Pilar dançam juntos e se beijam pela primeira vez; ela aceita namorar com Gabriel.

Terça-feira, 11 de março

Depois de Isadora brigar com Lavínia, Norma pede que Lavínia castigue a colega. Em troca de preservar Isadora do castigo, Lavínia pede a Anna a pedra mágica, e ela entrega. Felipe e Rui dão visual de roqueiro aos Luíses. Safira desconfia de que a fé de Anna esteja relacionada com a flor da caverna. Gabriel e Pilar se beijam na fachada do colégio, e, sem perceber, todos os alunos, funcionários e amigos da cidade observam a cena, impressionando a todos.

Quarta-feira, 12 de março

Na sala da direção, Norma avisa Gabriel e Pilar que eles não podem namorar dentro do colégio nem fora dele. Shirley e Wanda cobram Norma por permitir que Lavínia castigue Isadora. Tonico conta a Dalete que Norma queria fingir namorar com ele para testar os colaboradores do colégio. Os Pequenotts entram na caverna para pegar um pedaço da flor e examiná-la. Thomas quer ajudar Cristina em sua carreira.