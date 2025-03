'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 31/3 e 4/4

Segunda-feira, 31 de março

Moleza provoca Elisa disfarçadamente, sem revelar sua verdadeira natureza. César demite Betina e Cristina novamente. Anna comenta com Isadora e Manu que Norma tem joanete, e sugere que, se elas comprarem um sapato apropriado, poderão agradar a diretora. Isadora e Manu vão atrás do calçado. Thomas e Goma ajudam César no pet shop, enquanto Fafá trabalha na Lollipopus. Betina e Cristina ganham dinheiro cantando na rua.

Terça-feira, 1º de abril

Os meninos se deparam com o quarto deles completamente bagunçado. O sapato comprado para Norma não resolve a situação de Isadora. Sem conseguir quitar as dívidas da matrícula, Isadora encerra sua jornada no Colégio Interno Rosa dos Ventos. Shirley e Wanda conversam com Norma na tentativa de trazer Isadora de volta ao colégio. A pedido de Goma, Thomas entrega dinheiro para Tonico comprar uma joia e encaminhá-la para Fafá. Shirley e Wanda comentam com Fafá que o colar pertencia à mãe delas e que foi vendido para Tonico. Fafá fica encantada com Tonico, achando que ele é rico, e comenta com Dalete.

Quarta-feira, 2 de abril

Tonico explica a todos que Thomas foi o comprador do colar, e Fafá o convida para jantar. Cristina flagra Fafá e Thomas juntos e fica surpresa. Elisa revela a Anna e Manu que Norma tinha uma regra sobre bolsa escolar, mas a removeu do livro de normas e a colocou em uma pasta separada. Thomas diz a Goma que não vai mais viver na farsa e não vai mais sair com Fafá. No primeiro dia da escola municipal de Milagres, Isadora se depara com Lavínia na rua, que provoca a ex-aluna do Rosa dos Ventos. Goma se passa por um italiano rico e diz a Fafá que ele é o admirador secreto responsável pela joia. Lavínia mostra para Anna e Manu que tem a pasta que elas procuram e diz que deseja se unir a elas.