'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 28/4 e 2/5

Segunda-feira, 28 de abril

Fafá descobre que Goma foi para a Suíça e sente falta do amigo. Anna alerta Safira que Molezão vai ficar hospedado na caverna. Pilar flagra Gabriel indo ao cinema e desconfia que o ex-namorado estivesse acompanhado. Benjamin sai do colégio com Moleza e Molezão em busca de informações sobre o E.T. Os meninos dos grupos Luíses e Arthurianos entram em conflito na sala da diretoria, e Norma não se importa. Molezão diz às crianças que veio de Plutão. Thomas decide virar cientista para fabricar balas.

Terça-feira, 29 de abril

Notícias sobre um extraterrestre se espalham por Milagres. Fafá aproveita a repercussão para vender produtos com estampa de alienígena. Benjamin revela que consegue sentir os mesmos sentimentos e reações que Molezão. Os Arthurianos e Luíses chegam a uma decisão sobre a relação entre os grupos. Gabriel desconversa ao ser questionado por Pilar se estava acompanhado no cinema. Ao lado de Pilar, Betina encurrala Gabriel e pergunta se ele já tem outra namorada.

Quarta-feira, 30 de abril

Shirley e Wanda, vestidas de astronautas, saem à procura do E.T. de Milagres. Gabriel nega estar envolvido com outra garota. Benjamin pega a moto de Shirley e Wanda e foge com Molezão; os dois voam pela cidade. Benjamin encontra a nave de Molezão e o destino da criatura se cumpre. Felipe se veste de caranguejo e apronta no colégio. Thomas prepara balas e oferece a Cristina e Betina, que comem e acabam trocando de personalidade.