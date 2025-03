Confira tudo o que vai acontecer na nova temporada de 'A Caverna Encantada'

Haverá participações especiais de artistas e até do elenco de Carrossel. Tuna Dwek interpreta a irmã de Norma, enquanto Ellen Rocche e Carlo Porto vivem os pais de Lavínia. O elenco de "Carrossel" também faz uma participação especial, trazendo nostalgia e reencontros com os personagens Jaime (Nicholas Torres), Adriano (Konstantino Atan), Mário (Gustavo Daneluz), Chulé e Rabito. Pedro Lemos, ator de "Chiquititas", "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça" também confirma presença. Está imperdível!

Nova temporada de 'A Caverna Encantada' Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

"A Caverna Encantada" é exibida de segunda a sexta, às 21h05, no SBT.