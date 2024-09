'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 9 a 13/9

Segunda-feira, 9 de setembro

André admite aos amigos que levou Anna para a toca dos Luíses, o que constitui uma infração por ter levado uma menina ao local. Mesmo com a desaprovação dos outros membros do grupo, André pede para ser expulso, e Felipe e Rui comemoram a exclusão do líder dos Luíses. Flora comenta com Lavínia que o símbolo da fechadura atrás da estante da biblioteca é o mesmo símbolo do carimbo de Anna. Gabriel convence Norma a liberar Anna do castigo, mas a diretora mantém Moleza preso em uma gaiola. Pilar fica contente por Gabriel ter ajudado a garota. Thomas revela a Goma que gostaria de trabalhar na Kiwi, uma empresa de celulares, computadores e tecnologia. Disfarçado, Goma finge ser recrutador da Kiwi e oferece emprego para Thomas. Dalete, Tonico e até mesmo a Elisa alertam Norma de que ela está passando dos limites ao não querer devolver Moleza para Anna.

Terça-feira, 10 de setembro

Norma dá aula sobre regras e liderança para Dalete, Tonico e Elisa, após ficar incomodada com o comportamento dos colaboradores. Moleza alerta Anna de que Lavínia está procurando pelo carimbo. Disfarçado de recrutador da Kiwi, Goma pede a carteira de trabalho para Thomas, que o entrega. Os meninos dos Luíses querem que Pedro seja o novo líder do grupo, mas o garoto não quer assumir o cargo. Thomas percebe que caiu em um golpe e pede ajuda de Shirley e Wanda. Na diretoria, Felipe e Rui armam cilada para André, que acaba rasgando o livro de normas da diretora Norma, que flagra o ato e dá demérito ao garoto. Lavínia fica impaciente com a ajuda de Flora, mas ambas cobrem a fechadura da estante para que Anna não a encontre.

Quarta-feira, 11 de setembro

Elisa dá aula para Nina e Benjamin para provar a Norma que é capaz de ser professora, mas a inspetora adormece durante a aula. Benjamin e Nina vestem Elisa de palhaça e Norma não gosta da situação. Pedro quer que André volte aos Luíses, mas Felipe e Rui impedem. Após conselhos de Gabriel, Pedro aceita ser líder dos Luíses e decreta a lei de Aslan, perdoando André de todas as acusações. Gabriel se encanta com Pilar, que prepara uma aula de criptograma para os alunos. Anna e Moleza encontram a fechadura secreta na biblioteca e percebem que o carimbo é compatível. Anna leva Isadora para conhecer a fechadura, mas ambas não conseguem abri-la.