'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 21/4 e 25/4

Quinta-feira, 24 de abril

Norma acusa Pilar de ser uma fraude e a julga por seu passado. Depois de interrogar Elisa, Tonico e Dalete para confirmarem o término de Pilar e Gabriel, Norma decide Gabriel. Fafá conversa com Goma e revela gostar dele apenas como amigo. Isadora constrói pernas com garrafas para a Safira. Thomas e César leem uma carta deixada por Goma, alegando que voltou para a Suíça, sua terra natal. O alienígena que se parece com o Moleza se mostra aos Pequenotts na caverna, que o batizam de Molezão.

Sexta-feira, 25 de abril

Luíses e Arthurianos fazem uma batalha de espadas e todos acabam machucados; Felipe vê oportunidade de retomar o seu grupo, os "Felipes". Pequenotts descobrem que o Molezão é inofensivo e embarcam na missão para ajudá-lo. Safira descobre que as pernas que ganhou das crianças são falsas. Felipe e Rui trancam os Arthurianos em uma dispensa. Pequenotts mostram o Molezão para Anna, Lavínia entra no quarto e também se espanta com a criatura.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.