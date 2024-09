'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 16 a 20/9

Segunda-feira, 16 de setembro

Tonico fala para Anna se afastar da estante da biblioteca. Norma se apaixona por Moleza e o batiza de Molenga. Lavínia conta para Dalete que André e Pedro bagunçaram a cozinha, e os dois comentam sobre o trabalho que deu para limpar o local. Utilizando a teoria do criptograma, Manu e Anna desvendam o segredo da porta secreta da estante de livros da biblioteca e finalmente descobrem a Caverna Encantada. Anna e Manu suspeitam que Tonico já sabia sobre a Caverna Encantada. Anna é hipnotizada por uma criatura e se torna agressiva com Manu. Após sair da caverna, Anna recebe Moleza e seu estado bruto se acalma.

Terça-feira, 17 de setembro

Norma dá aula sobre regras e liderança para Dalete, Tonico e Elisa, após ficar incomodada com o comportamento dos colaboradores. Moleza alerta Anna de que Lavínia está procurando pelo carimbo. Disfarçado de recrutador da Kiwi, Goma pede a carteira de trabalho para Thomas, que o entrega. Os meninos dos Luíses querem que Pedro seja o novo líder do grupo, mas o garoto não quer assumir o cargo. Thomas percebe que caiu em um golpe e pede ajuda de Shirley e Wanda. Na diretoria, Felipe e Rui armam cilada para André, que acaba rasgando o livro de normas da diretora Norma, que flagra o ato e dá demérito ao garoto. Lavínia fica impaciente com a ajuda de Flora, mas ambas cobrem a fechadura da estante para que Anna não a encontre.

Quarta-feira, 18 de setembro

Anna vence o concurso de melhor fantasia, mas não está presente no local; Norma procura a garota pelo colégio. Anna é hipnotizada novamente e o Moleza é arremessado por algo. Os professores ficam preocupados com o sumiço de Anna. A garota Anna sai da Caverna Encantada e comenta com Manu que ouviu vozes estranhas no local. Shirley e Wanda têm discordâncias sobre a investigação criminal do hotel. Anna ganha a faixa de melhor fantasia e Lavínia chora por não ter recebido o prêmio. Thomas avisa Wanda e Shirley que a polícia já resolveu o caso do hotel. César é convidado para dar uma palestra sobre profissão para as crianças do colégio e Gabriel não gosta da presença dele na instituição; Goma também é convocado.