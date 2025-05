'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 5/5 e 9/5

Segunda-feira, 5 de maio

Enquanto segue Gabriel, Pilar esbarra com o evangelista Deive Leonardo e pede um conselho amoroso. Ele recomenda resistência e resiliência, lembrando que tudo acontece na hora certa; Pilar aproveita e tira uma foto. Gabriel e Pilar realizam a caça ao tesouro com os alunos. Elisa enfrenta Norma e afirma que vai estudar e seguir seus sonhos. Thomas está preocupado com a possível falência da Lolipopus. Shirley mostra a Fafá um cartão-postal enviado da Suíça por Goma, explica que ele vai se casar. Shirley e Wanda dão uma aula sobre disciplina para Elisa. Gabriel sente saudade de Pilar e beija a ex-namorada.

Terça-feira, 6 de maio

Devido à transmissão da Copa Sul-Americana, o SBT não exibirá o capítulo de 'A Caverna Encantada' neste dia

Quarta-feira, 7 de maio

César começa a produzir um documentário sobre a crise na Lolipopus. Dalete e Elisa ajudam Thomas no laboratório a preparar novas balas. Norma fica desesperada com a falta de açúcar e ameaça Thomas, Dalete e Elisa. Na caça ao tesouro, Anna encontra uma caixa com uma bússola dentro e um bilhete que menciona que o tesouro foi enterrado em 1997, em uma brincadeira do avô com o pai dela, Paulo. Enquanto isso, Paulo continua perdido na caverna de Peruaçu, Minas Gerais.