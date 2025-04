'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 7/4 e 11/4

Segunda-feira, 7 de abril

Elisa consegue revalidar na prefeitura as normas que antes não eram válidas, como a proibição de professores namorarem e a possibilidade de alunos fazerem uma prova de bolsa para estudar. Thomas diz a Cristina que o beijo entre eles não foi nada demais e que continuam amigos; Cristina pensa que Thomas não gosta dela. Felipe pede para Norma passar o título de "melhor aluno" para Lavínia. Fafá descobre que sua joia vale milhões, e Shirley e Wanda ficam chateadas por terem vendido o colar que pertencia a elas. Senor Abrantes [Miguel Trajano] revela ser a criança misteriosa que estava aprontando pelo colégio.

Terça-feira, 8 de abril

Excepcionalmente neste dia não será exibida a novela "A Caverna Encantada"

Quarta-feira, 9 de abril

Senor mostra que já sabia sobre todos os alunos do colégio, mesmo muitos não o conhecendo. Os meninos ficam impressionados com o fato de Senor ter conseguido enganar as pessoas, e Felipe fica incomodado com a inteligência e capacidade dele. Pitico, o dogue alemão, come o colar caríssimo de Fafá. Norma pede para Gabriel e Pilar decidirem se vão trabalhar no colégio ou terminar o namoro. Felipe diz às crianças do Pequenotts que Senor é uma ameaça e declara que eles precisam afastar o garoto. Gabriel comenta com Fafá que vai pedir demissão. Goma dá um jeito de sumir com Pitico, depois descobre que o cachorro comeu o colar e desmaia.