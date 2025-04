'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 14/4 e 18/4

Segunda-feira, 14 de abril

Senor convence sem esforço Lavínia a pedir desculpas para Flora, e Anna fica impressionada. André pergunta, bravo, para Anna se ela virou amiga de Senor; Anna fica surpresa com esse lado de André. Norma comenta com Elisa que Gabriel e Pilar estão muito apaixonados e pede para ela procurar outros professores para fazer uma entrevista de emprego. Norma chama André e gosta do novo comportamento dele, exigindo que ele tenha mão de ferro com os outros alunos. Felipe pede para Pedro levar Senor até a toca dos Luíses. Mais tarde, Felipe convence André a ir até o esconderijo. André acredita que o melhor amigo, Pedro, seja um traidor.

Terça-feira, 15 de abril

Na toca dos Luíses, Senor comenta com Pedro que André tem inveja da amizade entre eles; André expulsa Senor do local. Gabriel se demite do colégio, e Norma manda o professor cumprir o aviso prévio. Elisa coloca um disfarce e se apresenta para Norma como a nova professora, a argentina Alejandra. Os Pequenotts ganham a confiança de Anna, que entrega o carimbo a eles. Norma adora a demonstração de aula de Alejandra e decide contratá-la. Isadora e Manu acham a professora Alejandra muito estranha e descobrem que Gabriel pediu demissão.

Quarta-feira, 16 de abril

André acha que os amigos estão tentando pintá-lo como vilão e expulsa todos os meninos dos Luíses. Felipe chora pela demissão de Gabriel. Norma apresenta a nova professora para os alunos e colaboradores. Senor diz para André que ele está sendo um péssimo líder, e André o desafia para um duelo. Na caverna, os Pequenotts querem ajudar Safira com sua autoestima, já que ela perdeu os poderes; Moleza fica com o pé atrás. Betina ajuda Cristina a encontrar o perfil ideal de menino para ela. Tonico fica encantado com a nova professora, e Dalete fica com ciúmes. Norma quer saber onde está Elisa, que, sem desconfiar, está disfarçada de Alejandra.