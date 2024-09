Rock in Rio: esquema de segurança terá drones, radares e câmeras com IA

Mais de 2.000 profissionais farão parte do plano de segurança desenvolvido para o evento. Sistema também conta com radares para a proteção do perímetro do evento, incluindo a lagoa ao lado para evitar invasões, reconhecimento facial, analítico de aglomeração, analítico de sentido de via e identificação automática de placas de veículos.

Para entrar na Cidade do Rock, o público terá de passar por uma revista. Há uma lista de objetos que não podem entrar no espaço, incluindo objetos cortantes e outros que possam causar risco à segurança.

Investimos em um grande esquema de prevenção com o uso de Inteligência Artificial para potencializar a segurança em todo Parque Olímpico. Como novidade este ano, destacamos a adoção de analíticos capazes de transformar, em tempo real, metadados em informações estratégicas, como a geração de mapas de calor, detecção de metais, identificação de automóveis não autorizados, entre outros.

Frank Ribeiro, diretor de Vendas e Marketing da SegurPro

Leia também: Pode levar água e comida? Veja o que entra e o que não entra no Rock in Rio

Entorno do Rock in Rio

Entorno do Rock in Rio terá bloqueio de trânsito com câmeras que leem placas para garantir acesso apenas aos veículos de moradores credenciados. Os equipamentos estarão nos pontos de bloqueio fazendo a leitura das placas dos veículos e indicando, através de cores, se poderão acessar ou não a área restrita. Os veículos de moradores previamente cadastrados pela prefeitura receberão "luz verde" para acesso.