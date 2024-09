Pode levar água e comida? Veja o que entra e o que não entra no Rock in Rio

Palco Sunset

16h55 - Para sempre Rap, com Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2 e Rael

19h45 - Para sempre Samba, com Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares

22h35 - Para sempre Pop, com Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza e Lulu Santos

New Dance Order

22h - Para sempre Eletrônica, com Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier e Maz X Antdot

Espaço Favela

15h - Para sempre favela é Terra Indígena, com Kaê Guajajara convida Totonete e o grupo Dance Maré

17h - Para sempre Música Clássica, com Nathan Amaral e Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem

18h40 - Para sempre Baile de Favela, com Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin o Chris e Tati Quebra Barraco

20h40 - Para sempre Funk, com Livinho, Mc Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG e MC PH