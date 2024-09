BRT, metrô e ônibus especial: como chegar e sair do Rock in Rio 2024

Transporte público é a melhor alternativa para chegar ao Rock in Rio nos sete dias de festival. Haverá esquema de transporte especial para atender as 700 mil pessoas esperadas pela organização.

Como chegar ao Rock in Rio

O serviço BRT "Expresso Rock in Rio" levará o público direto ao festival. Utilizando a faixa exclusiva do BRT, o serviço oferecerá viagens diretas e expressas para o Terminal Centro Olímpico. As partidas serão dos terminais Jardim Oceânico e Alvorada, sem paradas ao longo do trajeto, e do terminal Paulo da Portela, com paradas nas estações Praça Seca, Tanque e Taquara. A tarifa custa R$ 23 (ida e volta) e estará em operação das 11h até as 5h do dia seguinte.

Metrô vai operar 24 horas. A estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, que é o terminal de integração com o Serviço BRT Rock in Rio, ficará aberta 24 horas para embarque. As demais estações do sistema funcionarão em seu horário normal para embarque e, durante a madrugada, seguirão abertas, mas somente para desembarque.