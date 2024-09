Entramos na Cidade do Rock: o que veremos de novo no Rock in Rio 2024?

Um novo brinquedo foi construído na Cidade do Rock: o Journey. Pouco se sabe sobre ele, mas Splash apurou que os fãs que entrarem nele serão levados para uma viagem de realidade virtual. Roda Gigante, Mega Download, Discovery, Tirolesa e Montanha Russa seguem como atrações do parque de diversão.

Journey é o novo brinquedo do Rock in Rio 2024; montagem terminará pouco antes do festival começar Imagem: Filipe Pavão/UOL

O novo Global Village vai unir a música, a arquitetura e a gastronomia do mundo inteiro. O espaço ocupa 7.500 m2 da Cidade do Rock e proporciona uma experiência imersiva inédita no festival, contando com cenografia inspirada em ícones arquitetônicos dos seis continentes, onde as pessoas poderão andar por uma longa via, entrar em lojas e experimentar as riquezas gastronômicas de diversos países, incluindo o Boteco do Samba. "Trazer o mundo para dentro do Rock in Rio", disse Roberta Medina.

Já a Gourmet Square traz a alta gastronomia para dentro da Cidade do Rock. Além do cardápio assinado pela chef Heaven Delhaye, é uma boa dica para quem quer aproveitar o ar-condicionado

E mais...

Como em outros anos, diversas ativações e promoções acontecem nos estandes pela Cidade do Rock e até no gramado do festival. A Capela do Amor, promovida pela Chilli Beans, onde são realizados casamentos de famosos e anônimos, e open bar de café por R$ 15, promovido pela Três Corações, são exemplo de ações que retornam na edição de 40 anos do festival.